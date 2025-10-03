Topo

Notícias

Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

03/10/2025 09h09

O número de mortos no desabamento de uma escola na Indonésia aumentou para sete nesta sexta-feira(3), após a recuperação de dois corpos entre os escombros, informou um socorrista. 

Uma parte do internato de vários andares desabou repentinamente na segunda-feira, enquanto os estudantes se reuniam para as orações da tarde, levando as equipes de resgate a buscar desesperadamente dezenas de desaparecidos entre as ruínas. 

Os fatos ocorreram em um centro educacional situado a 30 km da metrópole de Surabaia, leste da ilha de Java. 

Dois estudantes homens que haviam sido atingidos pelos escombros foram encontrados na sexta-feira na área de banheiros do edifício, informou aos jornalistas Yudhi Bramantyo, diretor de operações da agência nacional de gestão de desastres. 

"O total de vítimas encontradas sem vida é de sete", afirmou o funcionário. 

As autoridades haviam mencionado que temiam não ter sinais de vida de 59 pessoas soterradas antes que os dois corpos fossem encontrados. 

Os pais desesperados continuam à espera de notícias sobre seus entes queridos. 

A operação de resgate é complexa porque as vibrações em uma zona podem afetar outras áreas, disseram as autoridades. 

No entanto, as famílias aceitaram na quinta-feira o uso de maquinário pesado. 

As investigações sobre a causa do colapso continuam, mas os primeiros indícios apontam para uma construção de baixa qualidade, segundo especialistas.

dsa/jfx/tc/cr/arm/jc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Caminhão-tanque explode e pega fogo na Serra das Araras, no Rio; vídeo

Alemanha e Europa devem mostrar sua melhor face para combater polo autocrático, alerta Merz

Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

Unesp tem teste rápido e barato para detectar metanol em bebidas

Família de adolescente morta em acidente processa Tesla nos EUA

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Sarah Mullally, a primeira mulher nomeada chefe da Igreja Anglicana

Situação de mães e bebês em Gaza "nunca foi tão ruim", diz Unicef

Bukele proíbe 'linguagem inclusiva' nas escolas de El Salvador

Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Bombeiros tentam apagar incêndio em refinaria de combustível nos EUA