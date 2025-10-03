Topo

Bahia investiga primeira morte suspeita de intoxicação por metanol

Caso é investigado na Bahia Imagem: Getty Images/iStockphoto
Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 10h08

A Bahia confirmou hoje que investiga uma morte suspeita de intoxicação por metanol. Se confirmada, este seria o primeiro caso do tipo no estado.

O que aconteceu

Vítima que tem morte investigada é um homem de 56 anos que morreu em Feira de Santana na madrugada de hoje. Ele deu entrada na UPA de Queimadinha com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, segundo a Secretaria de Saúde. O dia em que ele deu entrada na UPA e a bebida que ele teria consumido não foram divulgados.

Amostras biológicas do homem serão analisadas e resultados devem ser divulgados em até sete dias. Até lá, o caso é tratado como sob investigação.

Governo da Bahia e Prefeitura de Feira de Santana afirmaram que estão em contato com o Ministério da Saúde. O boletim mais recente divulgado pelo órgão federal aponta 59 casos entre suspeitos e confirmados.

Até o momento, o único estado que confirmou uma morte e casos de contaminação por metanol em bebida foi São Paulo. Mais casos suspeitos são investigados no estado paulista e em Pernambuco, onde duas pessoas morreram.

Casos confirmados no Brasil

Subiu para 11 o número de casos confirmados no país de contaminação por metanol ontem. Outros 48 estão em investigação.

País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.

Os casos estão hoje em dois estados: São Paulo (6) e Pernambuco (5). A maioria das intoxicações está concentrada na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

