Deputado Binho Galinha, suspeito de chefiar milícia, se entrega ao MP da BA

O deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha (PRD-BA), se entregou hoje ao Ministério Público da Bahia.

O que aconteceu

Binho se entregou em Feira de Santana (BA). Ele e outras nove pessoas foram alvos da Operação Estado Anômico, deflagrada na manhã de quarta (1º) de forma integrada pelas forças de segurança do estado.

Deputado estava foragido. Após se entregar, Binho foi levado para Salvador, onde cumprirá prisão preventiva.

Organização ligada a Binho é suspeita de várias práticas criminosas na região de Feira de Santana. Agiotagem, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas são algumas das condutas identificadas.

Ao todo, dez pessoas foram presas. Entre elas, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, filho do deputado, e Mayana Cerqueira da Silva, sua esposa.

O deputado já era alvo de medidas cautelares impostas desde 2023. Mesmo assim, ele continuava liderando a organização criminosa, utilizando empresas de fachada e "laranjas" para movimentar recursos, segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Ministério Público da Bahia).