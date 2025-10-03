Topo

Notícias

Azevedo&Travassos assina contrato de mais de R$ 1,7 bi com a Petrobras para fornecer suprimento

São Paulo

03/10/2025 10h22

A Azevedo&Travassos informou nesta sexta-feira, 3, que firmou contrato para o fornecimento de suprimentos com a Petrobras. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o acordo foi firmado por meio da sua subsidiária Heftos Óleo & Gás Construções e a Construtora Colares Linhares, que formaram um consórcio sob a proporção de 80% e 20%, respectivamente. A proposta enviada à estatal foi considerada a mais vantajosa.

O valor do contrato, segundo a companhia, é de R$ 1.761.183.079,64 e o prazo de execução é de 40 meses, para projeto executivo, suprimentos, construção & montagem, comissionamento e testes para a implantação do escopo da Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH), U-4710 e U-4730.

"As obras serão executadas na região de Itaboraí, no Rio de Janeiro. A companhia manterá o mercado informado sobre os próximos desdobramentos, em linha com as melhores práticas de governança e transparência", informou a Azevedo&Travassos.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Premiê francês propõe imposto sobre fortunas para romper impasse orçamentário, oposição quer mais

Câmara: Motta diz que pode pautar projeto sobre adulteração de bebidas já na semana que vem

OIC: exportação mundial de café em agosto cai 3,73%, a 11,35 milhões de sacas

Reino Unido em estado de alerta após ataque à sinagoga de Manchester

Presidente da Coreia do Sul pede que Coreia do Norte considere possibilidade de retomar reuniões familiares

EUA adia publicação de dados sobre emprego devido à paralisação orçamentária

Isenção do IR para classe média e taxação dos mais ricos no Brasil repercute no exterior

Taylor Swift entra na era de 'Showgirl' com seu novo álbum pop

Metanol: Padilha recomenda evitar consumo de destilados e reforça estoque de antídoto

SP distribui 2.000 ampolas de antídoto para tratar intoxicação por metanol

Site do Procon-SP cria atalho para receber denúncias de bebidas adulteradas