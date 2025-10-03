Topo

Azevedo & Travassos anuncia contrato com Petrobras

03/10/2025 08h47

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Azevedo & Travassos anunciou nesta sexta-feira que assinou contrato de R$1,76 bilhão com a Petrobras, envolvendo uma unidade de produção de hidrogênio em Itaboraí (RJ), segundo fato relevante.

O contrato foi assinado por consórcio que tem uma subsidiária da Azevedo, a Heftos, e a construtora Colares Linhares, na proporção de 80%/20%.

O negócio envolve prazo de execução de 40 meses, para "projeto executivo, suprimentos, construção e montagem, comissionamento e testes para a implantação do escopo da UGH - Unidade de Geração de Hidrogênio (U-4710 e U-4730)".

(Por Alberto Alerigi Jr.)

