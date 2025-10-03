Topo

Autoridade do Hamas diz que grupo não se desarmará antes do fim da "ocupação" israelense, segundo Al Jazeera

03/10/2025 17h38

(Reuters) - A autoridade sênior do Hamas Mousa Abu Marzouk disse à Al Jazeera nesta sexta-feira que o grupo não se desarmará antes que a "ocupação" israelense termine, acrescentando que as questões sobre o futuro de Gaza devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente da qual o Hamas fará parte.

A autoridade acrescentou que o Hamas entrará em negociações sobre todas as questões relacionadas ao grupo e suas armas.

(Reportagem de Ahmed Tolba e Nidal Al Mughrabi)

