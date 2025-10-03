Argentina exporta 9% mais produtos agropecuários até agosto e fatura 4% mais

São Paulo, 3 - As exportações de produtos agropecuários da Argentina tiveram forte crescimento entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com igual intervalo de 2024, informou nesta sexta-feira, 3, em nota, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Ministério da Economia da Nação. No período, foram embarcadas 76,15 milhões de toneladas, totalizando US$ 33,056 bilhões em divisas, o que representa um avanço de 9% em volume e de 4% no valor exportado em relação a igual período do ano passado.Os dez principais complexos agroindustriais responderam por 81% das vendas externas, com destaque para soja, milho, trigo, gado, girassol, cevada, amendoim, hortaliças pesadas, indústria florestal e sorgo. Dentro desse grupo, o trigo foi o produto que mais se expandiu em volume, com alta de 40% sobre 2024, seguido por amendoim (34%), girassol e sorgo (26% cada), indústria florestal (24%), soja (8%) e cevada (3%).Entre os itens que registraram maiores taxas de crescimento destacam-se o óleo essencial de laranja, com incremento de 364%, o óleo de jojoba (344%), preparações de pêssego (293%), feijões vigna, mungo e radiata secos e sem casca (245%), alimentos para animais de estimação (113%), vermute (109%), bebidas alcoólicas (105%) e assados (103%).Os principais destinos das exportações argentinas no período foram Vietnã, China, Brasil, Arábia, Peru, Chile, Malásia, Índia, Argélia e Indonésia, que, juntos, concentraram pouco mais da metade do total comercializado. Entre os blocos econômicos, o destaque ficou para a União Aduaneira da África Austral, que apresentou salto de 477% em volume importado, além de avanços expressivos para Oriente Médio (50%), União Europeia (28%) e Mercosul (9%).De acordo com o governo argentino, o resultado positivo reflete medidas adotadas para reduzir impostos e simplificar regulamentações e procedimentos, favorecendo o processo de exportação. A estratégia integra as prioridades da gestão nacional, voltada a ampliar a competitividade das cadeias de valor e a impulsionar o desenvolvimento territorial em todas as regiões do país.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast