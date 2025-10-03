Apple elimina aplicativos de rastreio de controle migratório nos EUA

A Apple removeu na quinta-feira de sua loja de aplicativos vários programas usados para relatar anonimamente os movimentos dos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, supostamente sob pressão do governo Trump.

Os aplicativos haviam se tornado cada vez mais populares nos últimos meses, à medida que a campanha de deportação do magnata republicano ganhou força em cidades de todo o país.

Funcionários do governo os criticaram duramente por colocar em perigo os agentes migratórios, especialmente após um tiroteio fatal ocorrido no mês passado em instalações do ICE no Texas.

As autoridades afirmaram que o suspeito tinha usado um desses aplicativos nos dias anteriores ao ataque. Dois detidos morreram e outro ficou ferido nesse ataque.

Os aplicativos de rastreamento do ICE, incluindo o popular ICEBlock, já não estavam acessíveis para os jornalistas da AFP na App Store na noite de quinta-feira.

A Fox Business foi a primeira a informar sobre a remoção dos aplicativos, e a procuradora-geral Pam Bondi declarou à emissora que o Departamento de Justiça "entrou em contato hoje com a Apple para exigir a retirada do aplicativo ICEBlock de sua App Store, e a Apple assim o fez".

Em uma declaração à NBC News, a empresa da maçã afirmou: "Com base nas informações que recebemos das forças de ordem sobre os riscos de segurança associados ao ICEBlock, o removemos, junto com outros aplicativos similares, da App Store".

des/tc/arm/cr/dd/jc

© Agence France-Presse