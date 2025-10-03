Após alienação de ativos leiloados, estatal goiana CelgPar deve ser encerrada

Após acertar a venda de participações acionárias em diversos ativos de geração e transmissão, em leilão realizado na tarde desta sexta-feira, 3, em São Paulo, a estatal goiana Celg Participações (CelgPar) deve avançar para o seu encerramento, conforme indicaram o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e seu secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Sem os ativos negociados nesta sexta, a empresa ficará apenas com duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e quatro usinas fotovoltaicas, sendo três de sua propriedade e uma em regime de Parceria Público Privada (PPP).

Segundo Lima, que também assumiu a presidência da CelgPar a partir de hoje, a tendência é que os ativos hidrelétricos sejam devolvidos à União, enquanto os fotovoltaicos devem ter a propriedade transferidas para o Estado, uma vez que hoje atendem o consumo de órgãos públicos. "O valor de mercado delas as usinas fotovoltaicas talvez não seria relevante, porque não têm a liberdade de comercializar como ela quiser, porque têm um contrato com o Estado de fornecimento de energia para redução de custos de energia", disse.

No caso das PCHs, a CelgPar terá de negociar com o Ministério de Minas e Energia a devolução das usinas. Um dos ativos, a PCH Rochedo, está localizada em Piracanjuba (GO), tem 4 megawatts (MW) e sua outorga vence apenas em 2046, Já a PCH São Domingos, localizada em município de mesmo nome, tem 12 MW e opera sob portaria e não tem prazo de concessão.

O secretário evitou dar um prazo para a conclusão desse processo. Ele lembrou que, além de resolver a situação dos ativos de geração remanescentes, a empresa também deverá repassar ao Estado ativos imobiliários hoje detidos pela estatal.

Lote A

Nesta sexta, a EDP Transmissão Goiás arrematou o lote A do Leilão de Alienação de participações societárias de propriedade da CelgPar. A empresa ofereceu um lance de R$ 83,623 milhões, o que corresponde a um ágio de 34,46% ante o preço mínimo de R$ 62,190 milhões.

A empresa superou a Órion Transmissão, em disputa a viva-voz. Na primeira etapa, três proponentes apresentaram lance pelo lote. Além delas, a Alupar apresentou proposta de R$ 65,226 milhões.

O lote A é composto por 100% das ações de emissão da Firminópolis Transmissão S.A. e 100% das ações de emissão da Lago Azul Transmissão S.A.

Lote B

A Órion Transmissão foi a única proponente para o lote B do Leilão de Alienação de participações societárias de propriedade da CelgPar.

A empresa ofereceu um lance de R$ R$ 43,131 milhões, o que corresponde a um ágio de 35,19% ante o preço mínimo de R$ 31,9 milhões.

O lote B corresponde a 49% das ações de emissão da Pantanal Transmissão S.A.

Lote C

A Hy Brasil Energia foi a única proponente para o lote C do Leilão de Alienação de participações societárias de propriedade da CelgPar.

A empresa ofereceu proposta de R$ 8,749 milhões, em lance sem ágio.

O lote C corresponde a 20% das ações de emissão da Energética Fazenda Velha S.A.

Lote D

Neoenergia Renováveis foi a única proponente para o lote D do Leilão de Alienação de participações societárias de propriedade da CelgPar. A empresa ofereceu proposta de R$ 91,840 milhões, em lance sem ágio.

O lote D corresponde a 37,5% das ações de emissão da Energética Corumbá III S.A.

A Neonergia já é sócia no empreendimento.