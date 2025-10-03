Topo

Notícias

Anvisa chama agências internacionais em busca de antídoto contra metanol

Ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha - José Cruz/Agência Brasil
Ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha Imagem: José Cruz/Agência Brasil
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 07h55

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária busca fabricantes internacionais do medicamento Fomepizol, considerado um antídoto para o metanol.

O que aconteceu

Chamamento, com "caráter de urgência", foi publicado no Diário Oficial da União hoje e tem prazo de contribuição de 30 dias. A ideia é que as empresas fabricantes do remédio preencham um formulário eletrônico informando se produzem, distribuem e se podem enviar o fomepizol ao Brasil.

O fomepizol barra a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.

Relacionadas

SP: laudo de bebidas com suspeita de metanol não tem mais prazo para sair

Pode beber no happy hour desta sexta? O que recomendam as autoridades

Além do 'Caveirão': São Paulo tem ao menos 146 imóveis com perigo de ruína

Brasil não tem produção própria do remédio e, por enquanto, usa de forma alternativa o etanol farmacêutico. Ontem, o ministro Alexandre Padilha anunciou a compra emergencial de 150 mil ampolas do antídoto alternativo para reforçar estados e municípios.

Agências médicas internacionais também foram acionadas pelo governo federal. A FDA, reguladora dos Estados Unidos, e a EMA, da União Europeia, estão entre as procuradas em busca do antídoto.

Casos confirmados no Brasil

Subiu para 11 o número de casos confirmados no país de contaminação por metanol ontem. Outros 48 estão em investigação.

País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.

Os casos estão hoje em dois estados: São Paulo (6) e Pernambuco (5). A maioria das intoxicações está concentrada na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Em nova ação contra bebidas falsas, PF fiscaliza fábricas de SP, MG e SC

Namorada de professor de educação física encontrado morto dentro de carro em SP é presa

Bahia registra primeira morte por suspeita de intoxicação por metanol

Caminhão-tanque capota, explode e pega fogo na Dutra; veja

Alemanha e Europa devem mostrar sua melhor face para combater polo autocrático, alerta Merz

Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

Unesp tem teste rápido e barato para detectar metanol em bebidas

Família de adolescente morta em acidente processa Tesla nos EUA

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Sarah Mullally, a primeira mulher nomeada chefe da Igreja Anglicana

Situação de mães e bebês em Gaza "nunca foi tão ruim", diz Unicef