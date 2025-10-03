SP distribui 2.000 ampolas de antídoto para tratar intoxicação por metanol

O governo de São Paulo vai distribuir a hospitais do estado, a partir de hoje, 2.000 ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol.

O que aconteceu

Estoque contava com 500 unidades. Segundo o governo paulista, somadas, as 2.500 ampolas serão suficientes para atender ao aumento da demanda.

As primeiras horas após a ingestão de bebida alcoólica contaminada são decisivas para salvar vidas e o estado de São Paulo está preparado com estoque do antídoto contra intoxicação por metanol.

Secretário da Saúde, Eleuses Paiva

A princípio, antídoto está sendo enviado para hospitais de referência na capital e no interior. São eles: o Hospital das Clínicas de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A secretaria informou, em nota, que as ampolas serão encaminhadas para unidades de saúde de todo o estado, mediante solicitação, em caso de suspeita de intoxicação por metanol.

Resultados de exames suspeitos sairão mais rápido. Também para atender ao surto, a rede estadual vai analisar amostras de sangue ou urina de pacientes com suspeita de intoxicação em até uma hora. Conforme a governo, as amostras coletadas nas unidades de saúde serão encaminhadas pelo Instituto Adolfo Lutz até o laboratório de toxicologia da USP, em Ribeirão Preto.

Casos no Estado

SP registrou 11 casos de intoxicação por metanol, incluindo uma morte. Outros 41 casos estão sob investigação, conforme dados divulgados na tarde de ontem.

Capital lidera registros com oito casos confirmados e 27 em investigação. Em seguida, São Bernardo do Campo com uma confirmação e nove registros em investigação; Guarulhos, com um caso confirmado e um investigado; Itapecerica da Serra com uma confirmação; e Barrinha, Limeira, Santos e São Vicente com um caso em investigação cada.

Nove estabelecimentos foram interditados no estado. Na capital, as interdições aconteceram nos bairros de Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M'Boi Mirim. Osasco aparece no balanço com dois locais interditados, enquanto São Bernardo do Campo e Barueri registram uma interdição cada.

Foram apreendidas 50 mil garrafas em 2025. Segundo o balanço, também foram apreendidos 15 milhões de selos fraudados; 1,8 mil lacres falsos na capital; 162 garrafas de uísque e rótulos falsificados em Jaboticabal; 128 mil garrafas foram lacradas em Barueri por falta de documentação; 17,7 mil garrafas apreendidas em Americana; e 1.002 garrafas apreendidas durante as operações integradas nesta semana para investigação.

Cinco inquéritos criminais foram instaurados para apurar o crime. Foram feitas 24 prisões neste ano relacionadas a bebidas adulteradas, sendo duas na segunda-feira (30) em Americana e mais duas hoje em Dobrada. As mulheres foram presas após a polícia encontrar bebidas sem documentação fiscal e com rótulos desconhecidos no Brasil.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.