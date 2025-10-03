Topo

Antártida mostra sinais de derretimento acelerado semelhante ao Ártico

03/10/2025 07h53

Os efeitos do aquecimento na Antártida, com um degelo mais rápido e derretimento do gelo no oceano, são cada vez mais semelhantes aos observados no Ártico, o que pode ter consequências negativas para o nível do mar, alertaram pesquisadores dinamarqueses nesta sexta-feira (3). 

"A Antártida foi considerada por muito tempo mais estável que o Ártico, mas hoje a situação mudou", disse a cientista Ruth Mottram, do Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI), em um comunicado. 

"O gelo marinho está desaparecendo, as temperaturas também estão subindo aqui, os fluxos glaciais estão se acelerando e a água do degelo está penetrando nas fendas glaciais, fazendo com que elas deslizem mais rapidamente para o oceano", acrescentou a cientista. 

"Isso é preocupante porque as massas de gelo do sul têm um potencial dramático de elevação do nível do mar em nossas regiões nórdicas", explicou a pesquisadora, coautora de um artigo sobre a "groenlandização da Antártida" na revista Nature Geoscience. 

Segundo os cientistas, cujas conclusões são baseadas em observações de satélite e modelos climáticos, o termo "groenlandização" nos permite "entender e prever mudanças no ambiente antártico através do prisma de mudanças bem observadas e compreendidas na Groenlândia".

"Usamos as experiências da Groenlândia como um laboratório para entender os mesmos processos na Antártida", insistiu Mottram. 

"A criosfera antártica reflete um ambiente dinâmico fortemente influenciado por mudanças regionais na atmosfera e no oceano, mais semelhante à Groenlândia do que relatado anteriormente", observou o estudo. 

Se a camada de gelo da Groenlândia derretesse completamente, os oceanos subiriam cerca de sete metros, enquanto se isso ocorresse na Antártida, a elevação ultrapassaria 50 metros, observou o DMI.

