Topo

Notícias

Alta na produção industrial em agosto sucede 4 meses sem crescimento significativo

Rio

03/10/2025 11h46

A alta de 0,8% na produção em agosto ante julho fez o setor industrial brasileiro interromper uma sequência de quatro meses sem crescimento significativo. O avanço recente fez a indústria recuperar apenas parte da perda de 1,2% acumulada entre abril e julho.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O setor industrial volta a ter um crescimento mais importante. Ele não elimina a perda dos meses anteriores, elimina apenas uma parte da perda acumulada, mas volta para o campo positivo, também, com disseminação de resultados positivos entre as atividades. É uma melhor situação do que a gente vinha observando até então", afirmou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE. "Há uma interrupção de um comportamento que era predominantemente negativo, e esse comportamento estava presente desde abril."

A alta na indústria em agosto foi a mais intensa para esse período do ano desde 2020, quando tinha crescido 2,9%.

Na passagem de julho para agosto de 2025, três das quatro grandes categorias econômicas e 16 dos 25 ramos industriais pesquisados apontaram avanço na produção.

"Você tem um maior espalhamento de resultados positivos em agosto", lembrou Macedo, ponderando que o crescimento se dá sobre uma base de comparação bastante depreciada, uma vez que o setor vinha de perdas importantes desde abril. "A leitura de 2025 ainda é de perda de dinamismo no setor industrial", concluiu.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Técnico do Liverpool confirma lesão de Alisson, que não tem prazo para retorno

Miriam Novak não é embaixadora de Israel nem discursou na ONU

Trump dá ao Hamas até 19h00 (BRT) de domingo para aceitar acordo sobre Gaza

Presidente da Mocidade é preso em operação contra jogo do bicho no Rio

Igreja da Inglaterra nomeia 1ª mulher arcebispa de Canterbury

SLC Agrícola prevê plantio de 836 mil hectares com soja, milho e algodão

Maierovitch: 'Açougue pode manifestar posição política, mas com respeito'

Tunisiano é condenado à morte por postagens no Facebook com críticas ao presidente

Fifa apresenta a Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026

Trump lança sombra sobre Prêmio Nobel enquanto entidade faz alerta sobre liberdade acadêmica

Príncipe William quer fazer monarquia britânica evoluir