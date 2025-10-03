Topo

Notícias

Alemanha/S&P Global: PMI de serviços avança a 51,5 em setembro, mas fica abaixo da prévia

São Paulo

03/10/2025 07h26

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha subiu de 49,3 em agosto para 51,5 em setembro, atingindo o maior nível em oito meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de setembro, porém, ficou abaixo da estimativa preliminar, de 52,5, e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 52,3.

O PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, avançou de 50,5 para 52 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 16 meses, mas também veio aquém do cálculo inicial, de 52,4.

Números superiores a 50 indicam expansão da atividade econômica.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Em nova ação contra bebidas falsas, PF fiscaliza fábricas de SP, MG e SC

Namorada de professor de educação física encontrado morto dentro de carro em SP é presa

Seara torna-se marca de frango com maior presença em lares brasileiros

Bahia registra primeira morte por suspeita de intoxicação por metanol

Caminhão-tanque capota, explode e pega fogo na Dutra; veja

Alemanha e Europa devem mostrar sua melhor face para combater polo autocrático, alerta Merz

Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

Unesp tem teste rápido e barato para detectar metanol em bebidas

Família de adolescente morta em acidente processa Tesla nos EUA

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Sarah Mullally, a primeira mulher nomeada chefe da Igreja Anglicana