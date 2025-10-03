Alemanha e Europa devem mostrar sua melhor face para combater polo autocrático, alerta Merz

Por Tilman Blasshofer e Frank Simon

SAARBRUECKEN, Alemanha (Reuters) - A Alemanha e a Europa precisam fazer mais para revigorar suas economias e continuar sendo um polo de atração em um mundo cada vez mais dominado por autocracias, alertou o chanceler Friedrich Merz em um discurso comemorativo do 35º aniversário da reunificação alemã.

Em um discurso aparentemente concebido para superar a retórica polarizadora que tem moldado cada vez mais a política alemã nos últimos anos, inclusive em sua própria campanha eleitoral deste ano, Merz disse que cabe à população e aos políticos abordar os problemas estruturais enfrentados pela Alemanha.

"Novas alianças de autocracias estão se formando contra nós e atacando a democracia liberal como um modo de vida", disse ele a um público que incluía o presidente Emmanuel Macron em uma cerimônia em Saarbruecken, na fronteira com a França.

"A ordem econômica global está sendo reescrita. Barreiras alfandegárias estão sendo erguidas e o egoísmo está crescendo", declarou. "Isso também está nos enfraquecendo economicamente."

Merz assumiu o cargo em fevereiro, após uma campanha marcada por uma retórica às vezes emocional, tanto dele quanto de seus oponentes, sobre imigração, em um momento em que a economia de alta tecnologia dependente de exportação da Alemanha enfrenta seu maior desafio em décadas.

Embora os números da imigração estejam caindo há alguns anos, as pesquisas mostram que ela ocupa um lugar de destaque entre as preocupações da população, e a Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, para a qual a imigração é um tópico central, lidera à frente dos conservadores, partido de Merz, em algumas pesquisas.

A economia, duramente atingida pelo protecionismo dos EUA e pelo ataque competitivo da China, quase não registrou crescimento desde o fim da pandemia, contribuindo para um amplo clima de mal-estar.

"Anos de imigração irregular e não direcionada para a Alemanha polarizaram nosso país e cavaram novas divisões em nossa sociedade", disse Merz, enquanto pedia aos concidadãos que reconhecessem o valor de viver em uma democracia regida pelo Estado de Direito.

"A política, o Estado e o governo têm sua responsabilidade", afirmou ele. "Mas a escala do desafio precisa ser compreendida por todos nós, por todos os cidadãos de nosso país."

O Dia da Reunificação comemora o fim, em 1990, da divisão da Alemanha em um estado democrático ocidental e uma ditadura oriental controlada pelos soviéticos, simbolizada pelo Muro de Berlim dividindo a capital.

(Reportagem adicional de Andreas Rinke)