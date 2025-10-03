Alemanha abre investigação após sobrevoos de drones em Munique

Uma série de sobrevoos de drones na noite de quinta para sexta-feira (3), sobre o aeroporto de Munique, na Alemanha, levou ao cancelamento e desvio de dezenas de voos na véspera do Dia da Unidade Alemã, feriado nacional do país. As autoridades alemãs abriram uma investigação nesta sexta-feira.

As operações no aeroporto alemão de Munique foram retomadas na manhã de sexta-feira, após o tráfego aéreo ter sido suspenso por várias horas.

O novo incidente ocorreu após várias intrusões de drones não identificados no espaço aéreo da Dinamarca e da Noruega, gerando preocupações sobre a segurança aérea na Europa.

O aeroporto de Munique informou que os sobrevoos de drones na noite de quinta obrigaram o controle aéreo a suspender suas operações, resultando no cancelamento de 17 voos e afetando os deslocamentos de cerca de 3.000 passageiros. Outros 15 voos de chegada foram desviados para a região.

A polícia local e nacional está investigando o incidente. Representantes do controle aéreo alemão restringiram as operações do aeroporto de Munique na quinta-feira às 22h18, pelo horário local, antes de suspendê-las mais tarde, após a observação de vários drones.

Apesar da intervenção de helicópteros da polícia, "nenhuma informação está disponível sobre o tipo e o número de drones", nem sobre sua origem, informou o porta-voz da polícia.

"Quando um drone é observado, a segurança dos viajantes é a prioridade absoluta", destacou o porta-voz do aeroporto na sexta-feira.

Série de incursões

Os líderes da União Europeia se reuniram na quarta-feira (1) em Copenhague, na Dinamarca, para discutir propostas para implementar um "muro antidrone", destinado a proteger o continente após várias incursões aéreas.

Copenhague evitou acusar diretamente um país pelas incursões dos aparelhos que provocaram, na semana passada, o fechamento temporário de vários aeroportos dinamarqueses. Mas a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, deu a entender que os russos seriam os responsáveis pelas intrusões.

Vários países europeus relataram incidentes semelhantes. No início de setembro, a Polônia protestou contra a presença de 19 drones em seu espaço aéreo, acusando a Rússia.

Poucos dias depois, três caças russos penetraram no espaço aéreo da Estônia por cerca de 12 minutos, provocando uma resposta firme da OTAN.

Em 22 de setembro, um sobrevoo de drones levou ao fechamento do aeroporto de Copenhague, e um responsável da polícia dinamarquesa levantou a hipótese de que eles poderiam ter decolado de um barco.

Novos sobrevoos de vários aeroportos e de uma base militar ocorreram em 25 de setembro na Dinamarca. Na mesma semana, na Alemanha, vários drones foram detectados sobre o estado de Schleswig-Holstein, na fronteira norte da Dinamarca. O governo alemão declarou que pretende autorizar suas forças armadas a "abater" os dispositivos.

Com agências