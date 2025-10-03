Suspeita de sobrevoo de drones faz aeroporto fechar pela 2ª vez na Alemanha

O Aeroporto de Munique, na Alemanha, suspendeu as operações nesta noite pela segunda vez em menos de 24 horas em razão da suspeita de sobrevoos de drones nas proximidades do aeroporto.

O que aconteceu

Pistas de decolagem e pouso foram bloqueadas por precaução às 21h34 (horário local). Operações foram totalmente suspensas "até novo aviso", informou a agência de notícias Deutsche Welle.

Pousos estão sendo desviados para Stuttgart, no sudoeste da Alemanha. Ainda não há balanço sobre o impacto dos desvios, mas o site do aeroporto indicou ao menos dez pousos desviados, segundo a Reuters.

Horas antes, um drone foi avistado em uma instalação militar alemã perto do aeroporto. Um porta-voz das Forças Armadas alemã confirmou o episódio e disse que voos sobre instalações militares são levados muito a sério. Mais detalhes não foram repassados por questões de segurança.

Aeroporto de Munique ficou fechado por várias horas na noite de quinta-feira e na madrugada de hoje após avistamentos não confirmados de drones. Mais de 30 voos foram cancelados ou tiveram desvio de rotas em razão do episódio. No total, cerca de três mil passageiros foram afetados. A administração do aeroporto disse ter providenciado camas, cobertores e alimentação para os clientes.

O caso de ontem já era investigado pelas autoridades alemãs. Eles disseram não ter informações sobre o número e o tipo de aparelhos avistados.

Ministro do interior alemão, Alexander Dobrindt, disse que vai apresentar uma legislação. O texto facilitará a solicitação da polícia para o abatimento de drones por militares.

Drones na Europa

O episódio é o mais recente de uma série de eventos semelhantes em aeroportos na Europa. Dinamarca e Noruega também suspenderam voos nos últimos dias por temer riscos à aviação civil decorrentes de drones não identificados que sobrevoaram a região. Outros países europeus também registraram violações recentes de seu espaço aéreo por drones.

A Rússia, que tem sido apontada como suspeita, nega que esteja por trás das ações. Ao comentar o assunto ontem, antes do fechamento do aeroporto de Munique, o presidente russo Vladimir Putin brincou que não enviaria mais drones à Dinamarca.

Na semana passada, autoridades alemãs já estavam em alerta. Isso ocorreu após o avistamento de um "enxame" de drones sobre instalações militares e industriais do país.

Países europeus temem que a guerra da Rússia na Ucrânia saia do controle e chegue a seus territórios. O presidente ucraniano Volodimir Zelensky havia dito ontem que as incursões de drones mostram que a Rússia está querendo "escalar" sua agressão.

Chefes de Estado da União Europeia se reuniram nesta semana. O encontro foi para debater como melhorar as defesas do bloco com a criação de um "muro antidrones". A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) também afirmou que aumentou a vigilância no Báltico após violações do espaço aéreo da aliança.

(Com Deutsche Welle)