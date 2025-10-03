Topo

Notícias

Ações de Hong Kong recuam da máxima de quatro anos com realização de lucros 

03/10/2025 06h42

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram nesta sexta-feira, com os investidores realizando lucros após o índice de referência ter atingido uma nova máxima recorde de quatro anos na sessão anterior.

No fechamento, o índice de referência de Hong Kong, Hang Seng, caiu 0,54%, interrompendo uma sequência de três dias no positivo.

As ações dos gigantes da tecnologia, que haviam subido na sessão anterior, caíram 0,9%.

Os fabricantes de automóveis BYD e Xpeng recuaram 4% e 2,8%, respectivamente. O aplicativo de vídeos curtos Kuaishou perdeu 3,4%.

Analistas atribuíram o declínio desta sexta-feira a alguma realização de lucros, dado que o Hang Seng registrou cinco ganhos mensais consecutivos desde maio e ultrapassou o patamar de 27.000 pontos.

Apesar da volatilidade de curto prazo, alguns analistas acreditam que a alta das ações de Hong Kong ainda tem fôlego.

“As avaliações das ações chinesas continuam muito atraentes e o rápido desenvolvimento do enorme setor tecnológico do país tem gerado muito interesse”, afirmou Sandy Pei, gerente sênior de portfólio para a Ásia, exceto Japão, da Federated Hermes, em uma nota.

Os mercados da China continental estão fechados até 8 de outubro por feriado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,9%, a 45.769,50 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,54%, a 27.140 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC não abriu.. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,70%, a 3.549 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,45%, a 26.761 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,38%, a 4.412 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,46%, a 8.987 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Drones provocam cancelamento de voos no aeroporto de Munique

Flotilha para Gaza diz que seu último barco foi 'interceptado' por Israel

'Marinette', último barco da Flotilha de Gaza, desafia bloqueio, mas é interceptado

Alemanha celebra 35 anos de reunificação com desigualdades persistentes

Lula melhora imagem com erros da oposição e avança pauta eleitoreira com IR

Esposa que matou fisiculturista com 21 facadas usava IA como 'confidente'

Pode beber no happy hour desta sexta? O que recomendam as autoridades

Bíblia do Diabo? Com 800 anos, manuscrito Codex Gigas intriga estudiosos

Clínica de estética nos Jardins fecha e causa revolta: 'Paguei sem receber'

Padres gêmeos descobrem autismo ao mesmo tempo: 'Nos perdoamos no abraço'

Além do 'Caveirão': São Paulo tem ao menos 146 imóveis com perigo de ruína