Ações de Hong Kong recuam da máxima de quatro anos com realização de lucros 

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram nesta sexta-feira, com os investidores realizando lucros após o índice de referência ter atingido uma nova máxima recorde de quatro anos na sessão anterior.

No fechamento, o índice de referência de Hong Kong, Hang Seng, caiu 0,54%, interrompendo uma sequência de três dias no positivo.

As ações dos gigantes da tecnologia, que haviam subido na sessão anterior, caíram 0,9%.

Os fabricantes de automóveis BYD e Xpeng recuaram 4% e 2,8%, respectivamente. O aplicativo de vídeos curtos Kuaishou perdeu 3,4%.

Analistas atribuíram o declínio desta sexta-feira a alguma realização de lucros, dado que o Hang Seng registrou cinco ganhos mensais consecutivos desde maio e ultrapassou o patamar de 27.000 pontos.

Apesar da volatilidade de curto prazo, alguns analistas acreditam que a alta das ações de Hong Kong ainda tem fôlego.

“As avaliações das ações chinesas continuam muito atraentes e o rápido desenvolvimento do enorme setor tecnológico do país tem gerado muito interesse”, afirmou Sandy Pei, gerente sênior de portfólio para a Ásia, exceto Japão, da Federated Hermes, em uma nota.

Os mercados da China continental estão fechados até 8 de outubro por feriado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,9%, a 45.769,50 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,54%, a 27.140 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC não abriu.. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,70%, a 3.549 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,45%, a 26.761 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,38%, a 4.412 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,46%, a 8.987 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)