5 novidades que podem chegar ao Brasil com as novas 'Alexas'

Nova linha Echo da Amazon - Divulgação
Nova linha Echo da Amazon Imagem: Divulgação
03/10/2025 12h00

A Amazon acaba de lançar uma nova geração de alto-falantes inteligentes com assistente de voz Alexa integrada. São quatro modelos: Echo Studio (2ª geração), Echo Show 8 (4ª geração) e os novos Echo Show 11 e Echo Dot Max.

Eles chegam com visual renovado, áudio mais potente e processadores mais rápidos. Outro detalhe importante é que são os primeiros dispositivos da marca feitos do zero para oferecer experiências da Alexa+, turbinada com inteligência artificial generativa.

Com recursos de IA, a assistente virtual da Amazon ficou mais esperta, interagindo de maneira mais natural e proativa com o usuário, inclusive com uma maior personalização para cada morador da casa.

Anunciada em fevereiro deste ano, a Alexa+ está sendo distribuída aos poucos para clientes dos Estados Unidos e pode chegar ao Brasil em breve. O caminho mais rápido para ter acesso a ela é comprar um dos novos produtos.

A seguir, separamos cinco novos recursos da Alexa.

1. Alexa+ mais esperta

A Alexa+ é a resposta da Amazon à onda de assistentes de inteligência artificial, como ChatGPT, Gemini (Google) e Copilot (Microsoft). A diferença é que, além de funcionar integrada aos dispositivos Echo e à casa conectada, agora ganhou recursos de IA generativa, com interações mais naturais e suporte a tarefas mais complexas.

Na prática, ela entende melhor expressões informais, mantém o contexto das conversas, aprende rotinas e preferências (como gostos musicais), organiza compromissos e lembretes com mais precisão. Nos Estados Unidos, a Alexa+ já está sendo liberada gradualmente, mas ainda não há previsão de chegada ao Brasil.

2. Alexa que reage ao ambiente

Com uma combinação de sensores de ultrassom, radar Wi-Fi, acelerômetro, microfones aprimorados e câmeras (nos modelos com tela), a Alexa entenderá melhor o que acontece no ambiente, podendo acender luzes, ligar o ar-condicionado ou ajustar a música automaticamente —tudo isso sem que o usuário precise pedir.

3. Alexa personalizada para cada criança

No Amazon Kids+, cada criança tem seu perfil próprio, permitindo à Alexa+ personalizar respostas, histórias e atividades de acordo com a idade, preferência e história de interação, além de acompanhar o progresso em jogos e atividades educativas.

4. Foco na segurança e privacidade

A assistente agora conta com um painel de privacidade que permite ao usuário ver, gerenciar e deletar gravações de voz e dados coletados. Também será possível configurar limites de compartilhamento de informações, controlar o histórico de interações e receber notificações quando a Alexa acessa sensores ou câmeras.

Além disso, parte do processamento acontece localmente nos chips AZ3 e AZ3 Pro, reduzindo a dependência da nuvem para comandos e aumentando a proteção dos dados pessoais.

5. Maior integração com apps externos

A Alexa agora consegue se conectar diretamente a aplicativos de terceiros. Na prática, os usuários poderão pedir corridas, reservar restaurantes, gerenciar calendários, criar listas de tarefas, chamar um Uber ou até resumir informações de e-mails e apps compatíveis.

Alexas para a sua casa

