Topo

Notícias

12ª FPSO de Búzios amplia oferta de gás para mercado brasileiro, diz presidente da Petrobras

Rio

03/10/2025 13h12

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou em nota nesta sexta-feira, 3, que dar a largada na contratação do Búzios 12, justamente no dia do aniversário da Petrobras, é simbólico: mostra a força da capacidade de inovação e do trabalho de gerações de profissionais comprometidos com o País. Segundo ela, a unidade vai aumentar a oferta de gás natural ao mercado brasileiro.

A estatal lançou nesta sexta-feira, quando a Petrobras completa 72 anos, a licitação para a construção da 12ª plataforma para o campo de Búzios que, em agosto, ultrapassou pela primeira vez a produção de Tupi, até então o principal campo da estatal.

"Essa nova unidade amplia a oferta de gás natural para o mercado brasileiro, garantindo energia segura, competitiva e indispensável para a transição energética justa. A P-91 já nasce com soluções para aumentar a oferta de gás para o mercado, reduzir emissões e aumentar a eficiência energética, refletindo a razão de ser da Petrobras: gerar riqueza para a sociedade brasileira com responsabilidade e sustentabilidade", disse Chambriard na nota.

O gás escoado será direcionado ao Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), por meio do gasoduto Rota 3 até a chegada à costa brasileira.

A P-91 será interligada a 16 poços, sendo oito produtores e oito injetores alternados de água e gás, com capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo por dia e 12 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural.

Segundo a Petrobras, o desenvolvimento de Búzios 12 tem como objetivo ampliar a produção da jazida, agregando valor econômico ao campo, em parceria com as empresas CNPC (China National Petroleum Corporation, 3,67%) e CNOOC (China National Offshore Oil Corp, 7,34%), tendo a Petrobras como operadora (88,99%).

As empresas interessadas em participar do processo de contratação de Búzios 12 terão o prazo de 180 dias, a partir da publicação da Solicitação de Envio de Propostas (SEP), para as encaminharem. A SEP estabelece um porcentual mínimo de 25% de conteúdo local.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Nestlé e outros alertam que atrasos em legislação da UE estão colocando em risco florestas em todo o mundo

Motta escolhe petista como relator de projeto contra falsificação de bebida

Piastri reage e é o mais rápido nos treinos livres do GP de Singapura de F1

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia (sindicatos de imprensa) 

Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Morre aos 97 anos Vera Jarach, referência das Mães da Praça de Maio

Missão da ONU no Líbano diz que Exército israelense lançou granadas perto de forças de paz

Zema diz que candidatura presidencial de Tarcísio em 2026 seria 'prematura'

Anvisa aciona agências internacionais e lança edital para garantir oferta de antídoto a metanol

Lamine Yamal lidera lista de convocados da Espanha para as Eliminatórias

Drones não identificados sobrevoaram campo de treinamento militar na Bélgica