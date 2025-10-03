12ª FPSO de Búzios amplia oferta de gás para mercado brasileiro, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou em nota nesta sexta-feira, 3, que dar a largada na contratação do Búzios 12, justamente no dia do aniversário da Petrobras, é simbólico: mostra a força da capacidade de inovação e do trabalho de gerações de profissionais comprometidos com o País. Segundo ela, a unidade vai aumentar a oferta de gás natural ao mercado brasileiro.

A estatal lançou nesta sexta-feira, quando a Petrobras completa 72 anos, a licitação para a construção da 12ª plataforma para o campo de Búzios que, em agosto, ultrapassou pela primeira vez a produção de Tupi, até então o principal campo da estatal.

"Essa nova unidade amplia a oferta de gás natural para o mercado brasileiro, garantindo energia segura, competitiva e indispensável para a transição energética justa. A P-91 já nasce com soluções para aumentar a oferta de gás para o mercado, reduzir emissões e aumentar a eficiência energética, refletindo a razão de ser da Petrobras: gerar riqueza para a sociedade brasileira com responsabilidade e sustentabilidade", disse Chambriard na nota.

O gás escoado será direcionado ao Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), por meio do gasoduto Rota 3 até a chegada à costa brasileira.

A P-91 será interligada a 16 poços, sendo oito produtores e oito injetores alternados de água e gás, com capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo por dia e 12 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural.

Segundo a Petrobras, o desenvolvimento de Búzios 12 tem como objetivo ampliar a produção da jazida, agregando valor econômico ao campo, em parceria com as empresas CNPC (China National Petroleum Corporation, 3,67%) e CNOOC (China National Offshore Oil Corp, 7,34%), tendo a Petrobras como operadora (88,99%).

As empresas interessadas em participar do processo de contratação de Búzios 12 terão o prazo de 180 dias, a partir da publicação da Solicitação de Envio de Propostas (SEP), para as encaminharem. A SEP estabelece um porcentual mínimo de 25% de conteúdo local.