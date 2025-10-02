Após expulsão da UnB, youtuber Wilker Leão se matricula em história na UEG

O youtuber Wilker Leão de Sá, expulso da UnB (Universidade de Brasília) por gravar aulas sem autorização e debochar de professores e colegas, se matriculou no curso de licenciatura em história da UEG (Universidade Estadual de Goiás).

O que aconteceu

A matrícula de Wilker foi confirmada pela UEG. O youtuber vai cursar licenciatura em história no campus universitário de Formosa, localizado na região próxima ao Distrito Federal.

O youtuber está regularmente matriculado desde 15 de agosto de 2025, segundo a universidade. Ele ingressou na UEG por meio do Edital Minha Vaga, na modalidade Portador de Diploma, destinada a candidatos que já concluíram um curso de graduação reconhecido pelo MEC.

Wilker diz que está "oficialmente de volta à sala de aula de uma universidade pública", em vídeo publicado no Instagram. "A gente vai mostrar simplesmente a realidade como sempre, mostrando aqui o meu rosto, sem expor ninguém mais, porque a gente quer saber o que acontece com o nosso dinheiro gasto nessas instituições públicas", afirmou o youtuber.

Em vídeo, Wilker afirma que pretende retornar à UnB "em breve". Após anunciar a matrícula no curso de história da UEG, o youtuber relembra sua expulsão da UnB e afirma que foi alvo de perseguição, dizendo que "a perseguição chegou ao ápice".

Relembre o caso

Wilker foi expulso da UnB em 5 de setembro por gravar professores e alunos durante aulas e os expor nas redes sociais. Em vídeos, ele aparece debochando de professores e colegas do curso de História e alegando uma suposta "doutrinação de esquerda". Após o ocorrido, a UnB informou que o estudante Wilker Leão de Sá "foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula".

O youtuber considera a expulsão "completamente absurda". Ao UOL, ele disse que "todo apontamento de 'irregularidades cometidas por mim' são pautadas em perspectivas subjetivas do regulamento administrativo da própria UnB. Mas não há menção à lei alguma".

Expulsão vem após condenação na Justiça. Em agosto, Wilker Leão foi condenado por difamação e injúria contra o professor Estevam Thompson.

Leão foi condenado a dois anos e três meses de detenção em regime aberto mais 90 dias-multa. Na ocasião, juiz entendeu que era ilegal a publicação dos vídeos sem autorização do professor ou consentimento dos colegas.

Ele já havia sido suspenso da universidade duas vezes. Em dezembro de 2024, Wilker foi suspenso por 60 dias. Em março deste ano, ele voltou a ser suspenso pelo mesmo período.

Wilker Leão ficou conhecido por chamar Jair Bolsonaro de "tchuthuca do centrão". Ele tem 940 mil inscritos em seu canal no Youtube e 874 mil seguidores em uma conta reserva no Instagram.