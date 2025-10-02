Vladimir Putin diz que não é czar

SOCHI, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que não é czar e que foi eleito pelo povo russo para cumprir um mandato determinado.

Ex-oficial da KGB que chegou ao poder em 1999, Putin foi questionado por um moderador em uma conferência no sul da Rússia se ele se sentia como o czar russo Alexandre 1º, que negociou o Congresso de Viena após as Guerras Revolucionárias Francesas.

"Não, não me sinto assim. Alexandre 1º era um imperador. Eu sou um presidente eleito pelo povo para um mandato determinado", respondeu.

Após ser nomeado presidente interino por Boris Yeltsin no último dia de 1999, Putin venceu a eleição presidencial de 2000 e foi reeleito em 2004.

Em 2008, seu protegido Dmitry Medvedev foi eleito presidente e Putin atuou como primeiro-ministro antes de retornar ao Kremlin, na eleição presidencial de 2012, e novamente em 2018 e 2024.

Políticos ocidentais acusam Putin de ser um autocrata e um criminoso de guerra, o que ele nega. Oponentes políticos, principalmente no exterior, dizem que Putin escravizou a Rússia em uma ditadura corrupta que levará o país à ruína estratégica.

Apoiadores do presidente russo dizem que ele levantou a Rússia de seus joelhos após a queda da União Soviética em 1991 e que conta com amplo apoio popular.

