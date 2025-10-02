Topo

Notícias

Vigilância Sanitária e PCDF interditam distribuidora após caso Hungria

02/10/2025 18h24

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou uma distribuidora de bebidas em Vicente Pires, região administrativa do DF.

A suspeita é que a loja tenha comercializado bebidas adulteradas. Foi lá que o rapper Hungria, internado com suspeita de intoxicação por metanol, tinha comprado garrafas de bebidas na noite de ontem (1°). Ele está internado no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar o quadro.

Bebidas apreendidas pela Polícia Civil em distribuidora em Vicente Pires - Foto: PCDF/Divulgação

Notícias relacionadas:

Além da interdição, as equipes apreenderam garrafas de vodka e whisky, que serão periciadas para verificação da presença de metanol ou outro tipo de álcool impróprio para consumo. A distribuidora não tinha licença de funcionamento junto ao governo do DF.

A PCDF informou que segue realizando diligências sobre o caso, e que vítimas e demais envolvidos serão ouvidos.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 - de qualquer lugar do país; 

 

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Acusados de matar jovem e concretar corpo no chão vão a júri popular em MG

Senadora democrata critica ajuda dos EUA à Argentina durante fechamento do governo

Show de Bad Bunny no Super Bowl pode ter operação anti-imigração, ameaça assessor de Trump

Venezuela condena "incursão ilegal" de caças dos EUA (comunicado)

Wall Street fecha com novos recordes

Congresso argentino dá novo golpe em Milei em meio a protestos

Petróleo cai para seu nível mais baixo em 5 meses

Terremoto de magnitude 5,8 atinge província de Santiago del Estero, na Argentina, diz GFZ

Trump determina que EUA estão em guerra contra cartéis de drogas, diz documento enviado ao Congresso

Ministério da Saúde recomenda que população evite bebida destilada

Homem acha onça-parda no telhado de casa, laça bicho e aciona resgate no PR