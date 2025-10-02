Topo

Notícias

Vigilância do RJ pede atenção a suspeitas de intoxicação por metanol

02/10/2025 17h09

A superintendente de Emergências em Saúde Pública do estado, Silvia Carvalho, destaca a importância da notificação imediata de casos suspeitos. 

"Para que possamos atuar com agilidade, é fundamental que, diante de casos suspeitos, as unidades de saúde notifiquem o Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde do estado imediatamente", explica. 

Precaução

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) alerta que é importante observar atentamente os rótulos das bebidas compradas, que devem estar íntegros.

Os lacres e tampas não podem ter sido violados. Para comerciantes de bebidas, a orientação é não comprar bebidas sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária ou sem rótulo, lacre e selo fiscal, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Na dúvida, basta consultar o CNPJ do distribuidor e do fabricante, para verificar se são de empresas ativas ou inaptas. É importante reforçar a atenção na procedência dos produtos adquiridos.

 

 

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Homem acha onça-parda no telhado de casa, laça bicho e aciona resgate no PR

Guarda Suíça apresenta uniforme mais sóbrio para ocasiões especiais

Dose pequena de metanol já pode causar intoxicação grave, alerta professor

Casa de show onde rapper Hungria se apresentou é interditada em SP

Lira diz que PEC da Blindagem 'não foi resolvida' e defende debate

Milton Leite diz que vai processar advogados do Jockey por racismo

Ucrânia rompe relações diplomáticas com Nicarágua

Trump declara em carta ao Congresso que os EUA estão em 'conflito armado' com os cartéis

Putin brinca dizendo que não vai mais enviar drones sobre a Dinamarca

STM mantém condenação de militar por exercício ilegal da medicina

Menos estudantes estrangeiros, menos dólares: universidades dos EUA sentem o aperto