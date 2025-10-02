Topo

Venezuela detecta cinco aviões de combate perto da costa em "provocação"

02/10/2025 15h33

(Reuters) - O ministro da Defesa da Venezuela, general Vladimir Padrino, disse nesta quinta-feira que cinco aviões de combate foram detectados perto da costa do país, no que ele caracterizou como uma ameaça dos Estados Unidos.

"São aviões de combate imperialistas que ousaram se aproximar da costa venezuelana", disse Padrino em uma base aérea, em comentários transmitidos pela televisão estatal, afirmando que as informações sobre os aviões haviam sido relatadas a uma torre de controle por uma companhia aérea.

"A presença desses aviões voando perto de nosso Mar do Caribe é uma vulgaridade, uma provocação, uma ameaça à segurança da nação."

Os EUA enviaram uma frota de navios de guerra para o Caribe, que Washington diz ser para combater o tráfico de drogas, e também atacaram vários barcos que, segundo eles, transportavam drogas da Venezuela, matando as pessoas a bordo. Especialistas questionaram a legalidade dos ataques.

(Reportagem da Reuter)

