Venezuela denuncia que caças dos EUA "ousaram se aproximar" de suas costas

02/10/2025 14h51

A Venezuela denunciou nesta quinta-feira (2) que cinco caças americanos "ousaram se aproximar" das costas do país caribenho, informou o ministro da Defesa em meio à crise pelo desdobramento militar que Washington realizou no Caribe para operações contra o tráfico de drogas.

"O Sistema Aéreo de Defesa da Venezuela, a informação de voo de Maiquetía, detectou mais de cinco vetores (...). São aviões de combate. O imperialismo americano ousou se aproximar das costas venezuelanas", disse Vladimir Padrino em um pronunciamento na televisão estatal.

