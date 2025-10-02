Venezuela denuncia que caças dos EUA "ousaram se aproximar" de suas costas
A Venezuela denunciou nesta quinta-feira (2) que cinco caças americanos "ousaram se aproximar" das costas do país caribenho, informou o ministro da Defesa em meio à crise pelo desdobramento militar que Washington realizou no Caribe para operações contra o tráfico de drogas.
"O Sistema Aéreo de Defesa da Venezuela, a informação de voo de Maiquetía, detectou mais de cinco vetores (...). São aviões de combate. O imperialismo americano ousou se aproximar das costas venezuelanas", disse Vladimir Padrino em um pronunciamento na televisão estatal.
