Vendas de veículos sobem 2,9% em setembro ante setembro de 2024, mostra Fenabrave

02/10/2025 11h53

As vendas de veículos tiveram no mês passado crescimento de 2,9% frente a setembro de 2024, somando 243,3 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com agosto, a alta nos emplacamentos foi de 8%, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 2, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Com o resultado, as vendas acumuladas desde o início de 2025 chegam a 1,91 milhão de veículos, 2,8% acima do volume vendido nos nove primeiros meses do ano passado, confirmando uma desaceleração após a alta de 14% do ano passado.

Diante do crédito mais caro, vendas a locadoras e o programa do governo federal que prevê IPI mais baixo a carros compactos vêm ajudando a sustentar as vendas de automóveis.

