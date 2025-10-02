Topo

Vanderson é cortado da Seleção por lesão e Vitinho, do Botafogo, é convocado

02/10/2025 16h50

O lateral-direito Vanderson, do Monaco, foi cortado da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul (10 de outubro) e Japão (14 de outubro) devido a uma lesão e foi substituído por Vitinho, do Botafogo, anunciou a CBF nesta quinta-feira (2).

Com a convocação, o jogador do alvinegro carioca, de 26 anos, volta a ganhar um voto de confiança do técnico Carlo Ancelotti.

Vitinho estreou pela Seleção no dia 9 de setembro, na derrota para a Bolívia por 1 a 0, na cidade de El Alto, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Na ocasião, Ancelotti o havia convocado pelo mesmo motivo, uma lesão de Vanderson.

Na quarta-feira, o lateral do Monaco foi substituído com problemas musculares aos 22 minutos de jogo, no empate em 2 a 2 com o Manchester City pela Liga dos Campeões.

