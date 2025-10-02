Mariana Sanches: 'Trump tem no shutdown desculpa pra demitir trabalhadores'

O presidente Donald Trump aproveita o shutdown para avançar cortes de funcionários federais e de verbas para estados democratas, segundo informações de Mariana Sanches, no UOL News, do Canal UOL.

Os Estados Unidos enfrentam paralisação do governo federal, após impasse no Congresso sobre o orçamento e subsídios do Obamacare, com cerca de 750 mil servidores afetados e cortes de serviços.

O Trump não parece muito incomodado com o shutdown em relação ao governo. Na verdade, ele tem conseguido usar essa paralisia para tomar algumas medidas que ele já pretendia tomar, como cortes de funcionários do governo. O Trump inclusive chegou a criar um departamento que lá no começo do governo foi dirigido pelo bilionário Elon Musk para justamente cortar funcionários, e agora ele conseguiu. A justificativa é perfeita, veja, não há salário a ser pago para os funcionários e não posso cortá-los e ele está fazendo exatamente isso, está cortando, prometendo aos funcionários, por exemplo, do departamento de trabalho, até pediu para que eles levassem para casa os notebooks para poderem ser notificados de sua demissão durante o shutdown.

Mariana Sanches

A colunista aponta que a estratégia de Trump mira também outros setores, como museus e educação, além de afetar diretamente estados comandados por democratas.

A mesma coisa pode acontecer a outros departamentos, como de educação, os museus aqui em Washington também estão na mira e o Trump deve usar esse momento do shutdown para demitir funcionários e também para cortar verbas para os chamados estados azuis, os estados democratas. O jogo vai se complicando nas redes sociais. Os republicanos têm tido bastante sucesso em culpar os democratas pela situação do shutdown e dizer que essa dor das demissões e dos cortes de verbas são culpa dos democratas, que é o Trump quem está cortando, mas quem deve ser culpado é o outro lado.

Mariana Sanches

Glauber Braga

Josias de Souza

