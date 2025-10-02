Topo

Trump se reunirá com chefe de orçamento para promover cortes após 'shutdown'

02/10/2025 09h07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir nesta quinta-feira (2) com o diretor do Escritório de Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, para determinar quais agências sofrerão cortes devido à paralisação dos serviços públicos federais, o que chamou de "oportunidade sem precedentes". 

"Hoje me reunirei com Russ Vought (...) para determinar quais das muitas agências democratas, a maioria uma farsa política, devem ser cortadas, e se esses cortes serão temporários ou permanentes", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

aha/abs/db/mar/jc/fp

© Agence France-Presse

