Tesla supera estimativas de entrega no 3º tri com compradores em busca de créditos fiscais

Por Akash Sriram

(Reuters) - A Tesla relatou nesta quinta-feira entregas no terceiro trimestre que superaram as estimativas de Wall Street, impulsionadas por um aumento nas compras de veículos elétricos nos Estados Unidos, conforme consumidores se apressaram para aproveitar créditos fiscais antes do vencimento em setembro.

A montadora liderada por Elon Musk frequentemente abordou a expiração, usando-a juntamente com descontos e acordos de financiamento para estimular as vendas e os aluguéis de seus veículos elétricos.

No entanto, as preocupações com o arrefecimento das vendas nos próximos trimestres devido à retirada do crédito fiscal federal de US$7.500 têm pesado sobre as ações da empresa.

"Embora o terceiro trimestre tenha sido forte, esperamos que as vendas do quarto trimestre sofram um declínio, consistente com a primeira metade do ano, em grande parte devido à expiração do crédito fiscal dos EUA", disse Seth Goldstein, analista sênior de ações da Morningstar.

A Europa continuou sendo um ponto fraco, pois os rivais promoveram agressivamente os híbridos plug-in, enquanto as marcas chinesas começaram a ganhar terreno.

As vendas da empresa na Europa, incluindo o Reino Unido, caíram 22,5% em relação ao ano anterior em agosto, reduzindo sua participação no mercado para 1,5%, de acordo com dados da Associação de Fabricantes de Automóveis da região.

No geral, a Tesla disse que entregou 497.099 veículos no terceiro trimestre, um aumento de 7,4% em relação aos 462.890 do ano anterior.

A montadora divulgará seus resultados trimestrais em 22 de outubro.

As entregas para o ano inteiro estão projetadas para cerca de 1,61 milhão, aproximadamente 10% abaixo de 2024, de acordo com a Visible Alpha. A Tesla precisará entregar 389.498 veículos no trimestre de dezembro para cumprir essa projeção.