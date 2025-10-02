Taxas dos DIs oscilam perto da estabilidade após isenção do IR passar pela Câmara

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) oscilam próximas da estabilidade nesta quinta-feira, influenciadas por um lado pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após a divulgação de dados do mercado de trabalho dos EUA, e por outro pela aprovação da proposta de isenção do IR na Câmara brasileira.

Às 10h22, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 14,05%, ante o ajuste de 14,061% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,51%, ante o ajuste de 13,507%.

Na noite de quarta-feira a Câmara aprovou, por unanimidade, o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5.000 por mês e concede desconto aos que recebem até R$7.350.

Em uma vitória do governo, os deputados mantiveram no texto as contrapartidas propostas pelo Executivo para compensar a renúncia fiscal, estimada em R$25,8 bilhões em 2026. Como compensação, o texto prevê a taxação em até 10% daqueles que ganham acima de R$50 mil por mês. A proposta vai agora ao Senado.

Em entrevista nesta manhã em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação na Câmara e disse não esperar dificuldades na tramitação no Senado.

"Não acredito que vá haver problemas, inclusive porque este projeto não busca só justiça tributária, ele busca justiça tributária com ancoragem fiscal", disse Haddad.

Mais do que a isenção em si, era justamente a compensação que estava no foco do mercado, que temia que o texto fosse desidratado na Câmara. Sem a compensação, haveria um impacto fiscal negativo -- um temor que ajudou a sustentar a curva de juros brasileira na véspera.

Embora a aprovação com contrapartidas seja, em tese, um fator de alívio para a curva, os DIs reagiam também nesta quinta-feira ao avanço dos rendimentos dos Treasuries, que ganharam força após a divulgação de um indicador calculado pelo Federal Reserve de Chicago.

O indicador mostrou que a taxa de desemprego nos EUA provavelmente foi de 4,3% em setembro, igual à de agosto. Como a divulgação do relatório payroll, prevista para sexta-feira, pode não ocorrer em razão da paralisação do governo dos EUA, os investidores se apegaram ao dado do Fed de Chicago.

Logo após a divulgação, os rendimentos dos Treasuries subiram, o que também deu suporte às taxas dos DIs no Brasil.

Às 11h24, o rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha alta de 2 pontos-base, a 3,57%. Já o retorno do título de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 1 pontos-base, a 4,115%.