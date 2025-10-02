Taxas de juros ficam estáveis com exterior e após aval da Câmara à isenção do IR

Os juros futuros operam estáveis nesta quinta-feira, 2, após a abertura, em meio ao fortalecimento dos rendimentos dos Treasuries, com os longos também perto da estabilidade e o mais curto em alta. Já o dólar cai ante o real após a Câmara ter aprovado, por unanimidade, o projeto de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil. A moeda americana também recua ante várias pares do real, como peso mexicano e rublo russo.

Às 9h19, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,055% de 14,058% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,250%, de 13,252%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,440%, de 13,432% no ajuste de quarta-feira, dia 1º.