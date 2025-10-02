Taxa de desemprego nos EUA deve ter permanecido em 4,3% em setembro, diz Fed de Chicago

(Reuters) - A taxa de desemprego dos Estados Unidos provavelmente foi de 4,3% em setembro, inalterada em relação a agosto, de acordo com uma nova estimativa "em tempo real" do Federal Reserve de Chicago publicada nesta quinta-feira.

Essa foi apenas a segunda vez que o banco regional do Fed publicou sua nova métrica, que se baseia na Pesquisa de População Atual do governo, bem como em dados de fontes não governamentais, como o site de empregos online Indeed e o Google.

Ela está planejada para ser divulgada duas vezes por mês e foi criada para dar às autoridades uma ideia inicial de uma estatística importante do mercado de trabalho, e não substituí-la.

Porém, com a publicação na sexta-feira do relatório mensal de emprego Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA agora adiada indefinidamente pela 15ª paralisação do governo desde 1981, a estimativa do Fed de Chicago pode assumir uma importância desproporcional, no momento em que o banco central avalia seu próximo passo em relação à taxa de juros.

"O melhor número é o do Escritório, mas se não o tivermos, usaremos o número do Fed de Chicago e outros números", disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, à Marketplace Radio na véspera da divulgação do relatório.

No mês passado, o Fed reduziu sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual depois que os ganhos de emprego diminuíram drasticamente e a taxa de desemprego subiu em agosto.

As autoridades disseram que estão preocupados com o fato de que, quando o mercado de trabalho começar a enfraquecer, isso pode acontecer repentinamente. Elas consideraram o corte da taxa de juros em setembro como uma forma de proteção contra esse resultado.

A previsão da taxa de desemprego do Fed de Chicago sugere que uma rápida deterioração não está, por enquanto, em andamento.

A taxa de contratação de trabalhadores desempregados caiu ligeiramente e a taxa de demissões e outras separações de empregos aumentou um pouco, mas nenhum dos movimentos foi grande o suficiente para colocar mais do que uma "pressão limitada para cima" sobre a previsão da taxa de desemprego, disse o banco.

Os mercados financeiros continuam a refletir apostas pesadas em cortes de 0,25 ponto nos juros nas próximas duas reuniões do Fed, em outubro e dezembro.

