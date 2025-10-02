"Talvez haja esperança": Equipes de resgate da Indonésia correm contra tempo para salvar estudantes presos em escola que desabou

Por Prasto Wardoyo e Stanley Widianto

SIDOARJO, Indonésia (Reuters) - As equipes de resgate corriam contra o tempo nesta quinta-feira para retirar cerca de 60 adolescentes presos sob os escombros de um internato islâmico que desmoronou no início da semana devido a uma falha na fundação, informaram as autoridades.

A escola Al Khoziny, localizada na cidade de Sidoarjo, em Java Oriental, a leste da capital Jacarta, desabou quando suas fundações não puderam suportar o trabalho de construção em andamento nos andares superiores, derrubando dezenas de estudantes que estavam rezando e prendendo-os sob os escombros.

Abdul Muhari, porta-voz da agência de mitigação de desastres, disse em um comunicado nesta quinta-feira que 59 pessoas permaneciam presas, com base na lista de ausências da escola e nos relatórios de pessoas desaparecidas registrados pelas famílias.

As equipes de resgate não encontraram sinais de vida nesta quinta-feira, depois de chamar os nomes das vítimas e usar detectores de movimento e scanners para rastrear movimentos ou sinais vitais, disse à Reuters Emi Freezer, funcionário da agência de busca e resgate.

Com uniforme laranja, os socorristas rastejaram por túneis estreitos para encontrar estudantes presos sob os escombros, de acordo com fotos distribuídas pela agência.

No final da quarta-feira, Yudhi Bramantyo, diretor de operações da agência, disse que o número total de mortos no desabamento havia chegado a seis, embora a agência de mitigação de desastres do país tenha dito na quinta-feira que ainda eram cinco.

"Não podemos deixar nossas mentes vaguearem. Talvez ainda haja esperança para nossos irmãos mais novos", disse Bramantyo.

Um guindaste foi utilizado nesta quinta-feira para levantar destroços leves e desconectados, disse Freezer.

Al Khoziny é uma das escolas islâmicas conhecidas localmente como pesantren.

A Indonésia, a maior nação de maioria muçulmana do mundo, tem um total de cerca de 42.000 pesantren, atendendo a 7 milhões de alunos, de acordo com dados do Ministério de Assuntos Religiosos do país.

Aguardando junto com outros pais ansiosos reunidos em torno de um quadro branco que mostrava uma lista de sobreviventes, Ahmad Ikhsan, 52 anos, ainda tinha esperança de que seu filho de 14 anos, Arif Affandi, fosse encontrado.

"Até agora, não tive notícias de meu filho", disse ele. "Acredito que meu filho ainda esteja vivo."

(Reportagem de Johan Purnomo e Prasto Wardoyo, em Sidoarjo, e Stanley Widianto, em Jacarta)