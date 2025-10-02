Topo

Autor de ataque diante de sinagoga em Manchester é um britânico de origem síria (polícia)

02/10/2025 17h26

O autor do ataque mortal ocorrido nesta quinta-feira (2) em frente a uma sinagoga em Manchester, no Reino Unido, é um britânico de 35 anos de origem síria, anunciou a polícia, que o neutralizou.

Outras três pessoas, dois homens de aproximadamente 30 anos e uma mulher na casa dos 60, foram detidas "sob suspeita de cometimento, preparação e instigação de atos terroristas", acrescentou em comunicado a polícia da Grande Manchester.

cla/liu/sag/ad/rpr

© Agence France-Presse

