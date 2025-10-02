Topo

STOXX 600 fecha em pico recorde com alta da tecnologia e expectativas de corte nos juros do Fed

02/10/2025 14h20

Por Shashwat Chauhan e Amir Orusov e Purvi Agarwal

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em um pico recorde pela segunda sessão consecutiva nesta quinta-feira, impulsionado por uma alta das ações do setor industrial e de chips, enquanto as expectativas de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos neste mês também melhoraram o humor do mercado.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,53%, a 567,60 pontos, em seu fechamento recorde, tendo anteriormente também atingido seu pico intradiário histórico.

As ações industriais foram as que mais impulsionaram o índice, com alta de 1,5%, com nomes como a Siemens ganhando 4,2% e a Schneider avançando 2,3%.

As ações de tecnologia subiram 2,3%, acompanhando os ganhos das ações globais relacionadas a chips. O otimismo foi ainda mais reforçado depois que as empresas sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix assinaram cartas de intenção para fornecer chips de memória para os centros de dados da OpenAI.

A ASML ganhou 4,3% e a ASMI saltou 6,5%, levando o principal índice holandês a um pico histórico.

As ações do setor de automóveis subiram 2,4%, impulsionadas por um ganho de 8,3% na Stellantis, depois que dados do mercado mostraram uma tendência melhor nas vendas de carros novos para o grupo na Itália e nos EUA.

As ações do setor de saúde ampliaram sua valorização em relação à sessão anterior, depois que um acordo entre os EUA e a Pfizer sobre os preços de medicamentos prescritos na terça-feira ajudou a reduzir alguma incerteza no setor.

Investidores também estão atentos a quaisquer desdobramentos relacionados à paralisação do governo dos EUA, que pode atrasar a divulgação de dados de empregos importantes previstos para sexta-feira e aumentar a incerteza quanto à capacidade do Fed de avaliar a situação da economia.

As perspectivas de uma política monetária mais branda por parte do Fed têm sido o mais recente catalisador para as ações europeias, com os setores industrial e de bancos entre os de melhor desempenho até agora neste ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,20%, a 9.427,73 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,28%, a 24.422,56 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,13%, a 8.056,63 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib ficou estável, a 43.078,13 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,27%, a 15.496,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 registrou variação positiva de 0,06%, a 8.045,89 pontos.

