Shein planeja abrir primeiras lojas físicas na França

(Reuters) - A varejista online de fast fashion Shein abrirá suas primeiras lojas permanentes na França em novembro, sob um acordo com a proprietária de lojas de departamento Société des Grands Magasins (SGM), uma medida que gerou críticas por parte dos varejistas franceses.

As "lojas dentro de lojas" na loja de departamentos BHV, no centro de Paris, e nas lojas de departamentos Galeries Lafayette, em cinco cidades do interior, marcam um novo passo para a Shein, que até agora só tinha lojas temporárias em todo o mundo, principalmente com fins de marketing.

O presidente da SGM, Frédéric Merlin, disse que o lançamento atrairia uma clientela mais jovem, acrescentando que o mesmo cliente poderia comprar um item da Shein e uma bolsa de grife no mesmo dia.

A Shein enfrenta a pressão de outros varejistas, políticos e reguladores na França, onde os parlamentares apoiaram um projeto de lei que regulamenta a fast fashion e que, se implementado, proibiria a Shein de fazer publicidade.

"Em frente à prefeitura de Paris, eles estão criando a nova megaloja Shein, que - depois de destruir dezenas de marcas francesas - pretende inundar ainda mais o nosso mercado com produtos descartáveis", disse Yann Rivoallan, chefe da associação de varejo de moda Fédération Francaise du Prêt-à-Porter, em um comunicado.

Os varejistas franceses já estavam lutando para competir com a Zara e a H&M quando a Shein foi lançada.

Vários varejistas franceses de fast-fashion, como a Jennyfer e a NafNaf, entraram com processos de insolvência no início deste ano.

A primeira loja da Shein, no sexto andar do BHV, será aberta no início de novembro, com aberturas posteriores planejadas nas lojas de departamento Galeries Lafayette em Dijon, Grenoble, Reims, Limoges e Angers.

