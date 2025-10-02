Topo

Sequoia adia divulgação de balanços do 1º e 2º tri

02/10/2025 06h37

(Reuters) - A Sequoia Logística e Transportes informou na noite de quarta-feira que prevê divulgar o seu balanço referente ao primeiro e segundo trimestres no dia 28 de outubro, podendo essa data ser antecipada, conforme fato relevante.

A empresa disse que a razão do novo adiamento está relacionada com a "necessidade de conclusão das negociações em curso com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional".

Anteriormente, a Sequoia tinha previsto a divulgação dos resultados do primeiro trimestre e do segundo trimestre para 1 de outubro.

De acordo com a empresa, a definição do tema tem impacto direto no parecer do auditor sobre as informações financeiras da companhia.

A divulgação do balanço relativo ao primeiro trimestre estava inicialmente prevista para ocorrer em 11 de junho.

Em março, a Sequoia anunciou a homologação do plano de recuperação extrajudicial envolvendo credores não financeiros da empresa e da Transportadora Americana, ambas pertencentes ao Grupo Move 3 Sequoia.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk)

