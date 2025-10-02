Topo

Notícias

Senadora democrata critica ajuda dos EUA à Argentina durante fechamento do governo

02/10/2025 19h40

O presidente Donald Trump fechou o governo dos Estados Unidos, mas se empenha em ajudar financeiramente a Argentina, criticou nesta quinta-feira (2) a senadora democrata Elizabeth Warren, referindo-se ao bloqueio do orçamento no Congresso devido a um impasse entre republicanos e democratas.

Warren enviou uma carta de protesto à Casa Branca, juntamente com um grupo de membros do seu partido. "Donald Trump fechou o governo, ferindo o povo americano. Mas está aberto para a Argentina e seus ricos investidores de fundos", publicou ela no X.

Warren referia-se ao secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que anunciou hoje uma reunião nos próximos dias com o ministro da Economia argentino sobre a ajuda financeira requerida pelo governo de Javier Milei. A Argentina conta, a princípio, com uma ajuda de até US$ 20 bilhões (R$ 107 bilhões), anunciada pelo Tesouro no mês passado.

A senadora promoveu junto com o democrata Chuck Schumer, líder da bancada minoritária no Senado, uma carta enviada a Trump. 

"Escrevemos com profunda preocupação sobre seu plano de enviar para a Argentina um resgate de US$ 20 bilhões, financiado pelos contribuintes americanos, dias após esse país tomar medidas para prejudicar os agricultores americanos", escreveram os senadores.

"Na semana passada, a Argentina anunciou seu plano de suspender os impostos sobre a exportação de soja, deixando, efetivamente, os produtores de soja americanos fora do mercado internacional", destaca o texto. 

"Apesar da decisão argentina, o senhor, aparentemente, ainda avança com o resgate para o país. Os produtores de soja americanos [...] merecem algo melhor."

Os Estados Unidos pediram à Argentina que não suspenda os impostos sobre a exportação de soja, como parte da negociação financeira bilateral. Trump anunciou também que vai conversar com o presidente Xi Jinping para que Pequim aumente as compras de soja americana.

Democratas e republicanos se acusam mutuamente pelo fechamento parcial do governo americano, em vigor desde ontem.

jz/dg/lb/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Acusados de matar jovem e concretar corpo no chão vão a júri popular em MG

Senadora democrata critica ajuda dos EUA à Argentina durante fechamento do governo

Show de Bad Bunny no Super Bowl pode ter operação anti-imigração, ameaça assessor de Trump

Venezuela condena "incursão ilegal" de caças dos EUA (comunicado)

Wall Street fecha com novos recordes

Congresso argentino dá novo golpe em Milei em meio a protestos

Petróleo cai para seu nível mais baixo em 5 meses

Terremoto de magnitude 5,8 atinge província de Santiago del Estero, na Argentina, diz GFZ

Trump determina que EUA estão em guerra contra cartéis de drogas, diz documento enviado ao Congresso

Ministério da Saúde recomenda que população evite bebida destilada

Homem acha onça-parda no telhado de casa, laça bicho e aciona resgate no PR