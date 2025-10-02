Sem sinais de vida de 59 pessoas presas sob os escombros de escola que desabou na Indonésia

Topo

02/10/2025 05h59

As equipes de resgate não detectaram sinais de vida sob os escombros da escola que desabou na segunda-feira na Indonésia, onde 59 pessoas continuam desaparecidas, informou nesta quinta-feira (2) o governo local.

A ausência de sinais de vida provoca o temor de um aumento do número de mortos na tragédia.

"Utilizamos equipamentos de alta tecnologia, como drones térmicos e, cientificamente, não há mais sinais de vida", declarou o diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Suharyanto, que possui apenas um único nome, como milhares de pessoas na Indonésia.

Segundo o balanço mais da tragédia, "59 pessoas continuam presas", indicou Abdul Muhari, porta-voz da agência, em um comunicado.

Na quarta-feira, cinco sobreviventes e dois corpos foram resgatados dos escombros da escola localizada a 30 km da metrópole de Surabaya, no leste da ilha de Java, o que elevou para cinco o total de mortos.

Pais desesperados pedem que os esforços para encontrar seus filhos sejam acelerados, pois acreditam que as crianças continuam presas. Segundo fontes locais, apenas o ala onde as crianças dormiam foi afetada.

Uma investigação foi aberta sobre as causas do desabamento, ocorrido na tarde de segunda-feira.

As primeiras conclusões apontam para problemas estruturais e para um edifício que não cumpria as normas de construção, segundo especialistas.

© Agence France-Presse

