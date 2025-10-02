Secretário do Tesouro dos EUA diz esperar notícias na terça sobre apoio aos produtores de soja

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira que o governo federal apoiará os agricultores norte-americanos diante da recusa da China em comprar soja dos EUA e que um anúncio será feito na terça-feira.

"Nós os apoiamos", disse Bessent na CNBC. Ele disse que o governo trabalhará com o Farm Credit Bureau para garantir que os agricultores tenham o que precisam.

(Reportagem de Doina Chiacu)