Topo

Notícias

Secretário do Tesouro americano anuncia reunião em breve com ministro argentino

02/10/2025 10h25

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quinta-feira (2) que terá uma reunião "nos próximos dias" com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, para delinear a ajuda que Washington está disposto a conceder ao país aliado, que enfrenta dificuldades financeiras.

O Tesouro dos Estados Unidos "está totalmente preparado para fazer o que for necessário" para apoiar o governo do presidente Javier Milei, sob forte pressão no mercado cambial, afirmou Bessent em uma mensagem na rede X.

Bessent não revelou uma data precisa para o encontro com Caputo, em meio a novas dificuldades nos mercados para a Argentina, que a princípio conta com uma ajuda de até 20 bilhões de dólares anunciada pelo Tesouro no mês passado.

As reuniões de outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial começam na segunda-feira 13 de outubro, em Washington, e são um evento habitual para os ministros das Finanças de todo o mundo. 

No encontro, que acontecerá após uma reunião entre o presidente Donald Trump e Milei em Nova York dias atrás, Bessent espera "avançar significantemente em nossas discussões presenciais sobre as opções para fornecer apoio financeiro".

"Durante o curso das discussões de ontem [quarta-feira (1)] com meus colegas ministros das Finanças do G7, enfatizei a importância do sucesso das políticas econômicas do presidente Milei para o povo da Argentina, para a região e para o G7", acrescentou.

O presidente Javier Milei tem uma visita agendada à Casa Branca em 14 de outubro.

Em uma entrevista à emissora de televisão MSNBC, Bessent insistiu que a principal linha de ajuda a Buenos Aires é o que se conhece como um "swap", ou seja, uma troca de moedas.

Os bancos centrais trocam moedas para apoiar a moeda mais fraca em um "swap" ou para estabilizar os mercados em caso de tempestade financeira mundial, algo que já foi feito várias vezes pelo Federal Reseve e pelo Banco Central Europeu, por exemplo.

"Deixe-me ser claro sobre isso: estamos dando a eles uma linha [de intercâmbio monetário] swap, não estamos colocando dinheiro na Argentina", disse Bessent.

"O que estamos fazendo é manter um interesse estratégico dos Estados Unidos no Hemisfério Ocidental", acrescentou, em alusão à América Latina e ao Caribe. 

Bessent reconheceu que a ajuda deve representar um apoio decisivo antes das eleições legislativas argentinas de 26 de outubro.

"Estamos seguros de que Milei vai se sair bem", disse.

jz/db/fp/jc/rm/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Trump diz que está preparando cortes permanentes devido ao bloqueio orçamentário

Peso argentino com estabilidade frágil à espera de auxílio financeiro dos EUA

Quem era o advogado que atuou no mensalão e foi encontrado morto em SP

Índia e China retomarão voos diretos após congelamento de cinco anos

Advogado do Mensalão e fundador do Grupo Prerrogativas é encontrado morto em SP

STF deve julgar ação que trava construção da Ferrogrão nesta quinta-feira

Israel bloqueia estrada principal para Cidade de Gaza e dá última chance para população sair

Revisão dos órgãos de controle militar pelo secretário de Defesa dos EUA gera preocupação

Mulheres são presas com mais de 160 garrafas de uísque falsificadas em SP

Gabi Martins diz que fã ofereceu R$ 200 mil por xixi dela

Kremlin diz que fornecimento de mísseis Tomahawk dos EUA para Ucrânia seria escalada perigosa