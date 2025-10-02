Secretário do Tesouro americano anuncia reunião em breve com ministro argentino

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quinta-feira (2) que terá uma reunião "nos próximos dias" com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, para delinear a ajuda que Washington está disposto a conceder ao país aliado, que enfrenta dificuldades financeiras.

O Tesouro dos Estados Unidos "está totalmente preparado para fazer o que for necessário" para apoiar o governo do presidente Javier Milei, sob forte pressão no mercado cambial, afirmou Bessent em uma mensagem na rede X.

Bessent não revelou uma data precisa para o encontro com Caputo, em meio a novas dificuldades nos mercados para a Argentina, que a princípio conta com uma ajuda de até 20 bilhões de dólares anunciada pelo Tesouro no mês passado.

As reuniões de outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial começam na segunda-feira 13 de outubro, em Washington, e são um evento habitual para os ministros das Finanças de todo o mundo.

No encontro, que acontecerá após uma reunião entre o presidente Donald Trump e Milei em Nova York dias atrás, Bessent espera "avançar significantemente em nossas discussões presenciais sobre as opções para fornecer apoio financeiro".

"Durante o curso das discussões de ontem [quarta-feira (1)] com meus colegas ministros das Finanças do G7, enfatizei a importância do sucesso das políticas econômicas do presidente Milei para o povo da Argentina, para a região e para o G7", acrescentou.

O presidente Javier Milei tem uma visita agendada à Casa Branca em 14 de outubro.

Em uma entrevista à emissora de televisão MSNBC, Bessent insistiu que a principal linha de ajuda a Buenos Aires é o que se conhece como um "swap", ou seja, uma troca de moedas.

Os bancos centrais trocam moedas para apoiar a moeda mais fraca em um "swap" ou para estabilizar os mercados em caso de tempestade financeira mundial, algo que já foi feito várias vezes pelo Federal Reseve e pelo Banco Central Europeu, por exemplo.

"Deixe-me ser claro sobre isso: estamos dando a eles uma linha [de intercâmbio monetário] swap, não estamos colocando dinheiro na Argentina", disse Bessent.

"O que estamos fazendo é manter um interesse estratégico dos Estados Unidos no Hemisfério Ocidental", acrescentou, em alusão à América Latina e ao Caribe.

Bessent reconheceu que a ajuda deve representar um apoio decisivo antes das eleições legislativas argentinas de 26 de outubro.

"Estamos seguros de que Milei vai se sair bem", disse.

