Secovi: mercado imobiliário tem alta de 3,7% em lançamentos e recuo de 19% nas vendas em agosto

02/10/2025 13h24

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo teve um aumento de 3,7% nos lançamentos e uma queda de 19% nas vendas no mês de agosto, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 2, pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

Os lançamentos em agosto tiveram um aumento de 3,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 9,3 mil casas e apartamentos. No acumulado dos últimos 12 meses até agosto, os lançamentos cresceram 37%, totalizando 124,3 mil unidades.

Já as vendas de imóveis residenciais novos em agosto tiveram uma queda de 19% na comparação anual, para 7,9 mil unidades. No acumulado dos últimos 12 meses, a comercialização aumentou iguais 19%, para 109,9 mil unidades.

A velocidade de vendas (que mede a quantidade de unidades vendidas em relação ao estoque disponível) em agosto foi de 10,8%, o que representa um recuo perante os 15,3% de um ano antes.

A pesquisa do Secovi-SP mostrou também que o estoque de imóveis novos disponíveis para venda (considerando unidades na planta, em obras e recém-construídas) cresceu 20,3% em um ano, para 65 mil unidades.

No ritmo atual das vendas, esse estoque seria suficiente para abastecer a demanda por seis meses em casos de moradias populares, onde a liquidez é maior, e por nove meses no segmento de médio e alto padrão.

