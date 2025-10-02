Topo

Notícias

Secovi: MCMV já responde por 60% das vendas e dos lançamentos de imóveis em São Paulo

São Paulo

02/10/2025 13h25

O Minha Casa Minha Vida tem respondido por uma fatia cada vez maior do mercado imobiliário na cidade de São Paulo, segundo a pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

As vendas de imóveis dentro do programa habitacional na capital paulista cresceram 36% no acumulado dos últimos 12 meses até agosto, chegando a 66 mil unidades. Com isso, o MCMV já responde por 60% das vendas totais (ante 53% um ano atrás).

No caso dos lançamentos, os projetos dentro do MCMV dispararam 35% nos últimos 12 meses, para 74,8 mil unidades. Eles representaram 60% do total de lançamentos (ante 61% um ano atrás).

Já no caso dos empreendimentos do setor de médio e alto padrão (que engloba unidades acima de R$ 500 mil), o desempenho foi mais discreto. As vendas nos últimos 12 meses ficaram estáveis em 43,9 mil unidades, enquanto os lançamentos aumentaram 40%, para 49,5 mil unidades.

Os projetos do MCMV deslancharam desde que as novas regras do programa passaram a valer, em 2023, com redução dos juros e aumento dos subsídios e facilitação. Outra contribuição veio dos programas estaduais, com oferta de subsídios adicionais como entrada para aquisição da casa própria. Neste ano, o governo federal ampliou a abrangência do MCMV para imóveis de até R$ 500 mil. Até então, ia até R$ 350 mil.

Por sua vez, os empreendimentos do setor de médio e alto padrão são financiados com linhas de mercado, com subida das taxas de juros nos últimos meses. Esse fator tem esfriado os negócios no segmento.

