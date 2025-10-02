Topo

Notícias

"Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez", diz Lula sobre Eleições 2026

Brasília, 02

02/10/2025 14h39

Em tom eleitoreiro durante agenda no Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 2, que os adversários políticos precisam se preparar para o pleito presidencial do ano que vem porque a gestão dele vai derrotá-los novamente. Lula disse também que está se preparando para entregar "o melhor governo que o País já teve".

"Eu estou me preparando para entregar, outra vez, o melhor governo que esse País já teve. Estou preparando todos os meus adversários para dizer, o pessoal da raiva, o pessoal do ódio, o pessoal das fake news, o pessoal que deixou mais de 400 mil pessoas morrerem por covid pela irresponsabilidade, eu quero dizer o seguinte: se preparem para lutar porque nós vamos derrotar vocês outra vez", declarou o presidente.

Nesta quinta, Lula inaugurou uma creche em Breves (PA) cuja obra, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), estava paralisada desde 2011. Lula também acompanhou cerimônias de entregas relacionadas ao Ministério da Educação na Ilha do Marajó.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Operadoras erguem torre de telefonia em ilha remota, na região de Belém, como legado da COP

Musk se junta a campanhas nas redes sociais contra a Netflix

Alemanha divulga lista de convocados para jogos das Eliminatórias europeias

Venezuela denuncia que caças dos EUA "ousaram se aproximar" de suas costas

Falta de água em SP já chegou na sua casa? Envie seu relato ao UOL

Já é Natal na Venezuela: por que Maduro antecipou feriado no país?

Moraes dá 48 h para big techs informarem responsáveis por ameaças a Dino

Argélia convoca filho de Zidane para jogos das Eliminatórias africanas

"Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez", diz Lula sobre Eleições 2026

Lula quer saber se Trump, Xi Jinping, Macron estão preocupados em resolver a situação climática

Incêndio em hotel na Costa Rica deixa cinco mortos