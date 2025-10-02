Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de liberações

O calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025 já foi liberado pelo governo federal. O cronograma segue a data de nascimento do trabalhador, o que significa que quem nasceu em janeiro, por exemplo, já poderá acessar o valor dentro do período estipulado.

Calendário do saque-aniversário do FGTS em 2025

Nascidos em janeiro: de 2/1/2025 a 31/3/2025

Fevereiro: de 3/2/2025 a 30/4/2025

Março: de 3/3/2025 a 30/5/2025

Abril: de 1/4/2025 a 30/6/2025

Maio: de 2/5/2025 a 31/7/2025

Junho: de 2/6/2025 a 29/8/2025

Julho: de 1/7/2025 a 30/9/2025

Agosto: de 1/8/2025 a 31/10/2025

Setembro: de 1/9/2025 a 28/11/2025

Outubro: de 1/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: de 3/11/2025 a 30/1/2026

Dezembro: de 1/12/2025 a 27/2/2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita retirar parte do saldo do FGTS no mês do aniversário. Entretanto, caso o trabalhador seja desligado, não terá direito ao valor total disponível na conta, recebendo apenas a multa rescisória.

No modelo tradicional, o saque-rescisão, quem é demitido sem justa causa pode sacar todo o saldo acumulado, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento, e o trabalhador tem até 60 dias para efetuar a retirada.

Como aderir à modalidade

A opção pelo saque-aniversário é facultativa e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para o recebimento. Quando a solicitação é feita no mês de aniversário, o valor é creditado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

Também é possível solicitar o retorno ao saque-rescisão pelo mesmo aplicativo, desde que não haja empréstimo vinculado à antecipação dos saques. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Valor do saque-aniversário

O cálculo considera uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma dos saldos das contas vinculadas do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional conforme a faixa de valores.

Tabela de cálculo:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900