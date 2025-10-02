Topo

Salário mínimo em 2025: saiba qual o valor atual do piso nacional

Salário mínimo Imagem: Getty Images
02/10/2025 05h00

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser pago aos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor definido em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora a correção tenha passado a valer em janeiro, o depósito só ocorreu em fevereiro porque os salários são creditados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o contracheque atual já reflete a alteração.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um empregado pode receber por mês enquanto exerce atividade formal. Ele também serve de referência para cálculos de benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários administrados pelo governo federal.

O aumento de R$ 106 elevou o mínimo para R$ 1.518, o que equivale a um reajuste de 7,5%, acima da inflação registrada no período. Apesar disso, o valor ficou inferior ao esperado em razão da política de contenção de gastos aprovada no fim de 2024.

Alteração nas regras de cálculo

Antes, a fórmula considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) - mais vantajoso que o IPCA, índice oficial de preços - somada ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Por esse critério, o mínimo chegaria a R$ 1.525.

A nova metodologia, no entanto, acrescentou um limite: o reajuste não pode gerar aumento de despesas acima de 2,5%. Isso significa que, mesmo que o PIB cresça, por exemplo, 3,2%, o valor máximo aplicado será de 2,5%.

O salário mínimo tem impacto direto sobre aposentadorias do INSS e outros programas sociais. Por esse motivo, o governo busca frear elevações expressivas para evitar pressões adicionais no orçamento em um cenário de ajuste fiscal.

