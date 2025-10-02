Topo

Rússia e Ucrânia trocam 185 prisioneiros de guerra cada, diz Moscou

02/10/2025 10h16

MOSCOU (Reuters) - A Rússia e a Ucrânia trocaram 185 prisioneiros de guerra de cada lado, informou o Ministério da Defesa russo nesta quinta-feira.

Ele disse, sem fornecer detalhes, que 20 civis também estavam sendo devolvidos à Rússia.

A Rússia disse que a troca estava de acordo com os acordos alcançados na última rodada de negociações de paz face a face com a Ucrânia, realizada em Istambul em 23 de julho.

(Reportagem da Reuters)

