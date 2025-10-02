Topo

Roma perde em casa para Lille (1-0) na 2ª rodada da Liga Europa

02/10/2025 16h43

O Lille, que vinha de derrota para o Lyon (1 a 0) no Campeonato Francês, venceu a Roma por 1 a 0 nesta quinta-feira (2), no Estádio Olímpico da capital italiana, pela segunda rodada da Liga Europa.

O time do norte da França bateu a terceira colocada da Serie A graças a um gol de cabeça do atacante Hakon Arnar Haraldsson logo aos seis minutos.

A Roma teve a chance de empatar na reta final da partida (85') com um pênalti que o árbitro mandou voltar duas vezes: a primeira por invasão à área e a segunda porque o goleiro Berke Özer se adiantou.

O goleiro do Lille defendeu as três cobranças romanistas, duas de Artem Dovbyk e a terceira de Matías Soulé, e garantiu a vitória dos franceses.

"Vencer um adversário que não sofreu muitos gols e que é um dos favoritos da Liga Europa é um bom presságio para o futuro", comemorou o técnico do Lille, Bruno Génésio.

"Isso mostra ao meu elenco que somos capazes de competir com esse tipo de equipe", acrescentou.

Com o resultado, o Lille, que na primeira rodada venceu o norueguês Brann por 2 a 1, soma seis pontos e se coloca entre os líderes, enquanto a Roma, que estreou com vitória sobre o Nice (2 a 1), fica no meio da tabela com três pontos.

© Agence France-Presse

